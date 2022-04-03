أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير السكن والضيافة.

– مساعد إداري.

– مشرف على المستفيدين.

– مقدم رعاية.

– أخصائي نفسي.

التقديم على وظائف تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)