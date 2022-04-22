أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس حلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

– مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– خبير البيئة والصحة والسلامة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الصحة والسلامة.

– رئيس إدارة التنفيذ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الهندسة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)