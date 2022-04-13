أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي بيئي.

– فني جهاز تخفيف الضغط.

– مستشار قانوني.

– فني الآلات.

التقديم على وظائف شركة البوليمرات:

وأوضحت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 إبريل 2022م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).