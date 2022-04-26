أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف/ محلل عمليات المصنع (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– عالِم/ مختبرات البحث والتطوير (الجبيل).

– مهندس/ التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).

– فني/ التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).

– أخصائي/ مركز البيانات (الجبيل).

– أخصائي/ أمن تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي/ التخطيط والتكامل (الرياض).

التقديم على وظائف التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)