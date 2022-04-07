أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام السياسات والتشريعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو الإدارة المالية/ الاقتصادية)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الدعم المركزي لقطاع السياسات والدراسات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

التقديم على وظائف كفاءة الإنفاق والمشروعات:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)