أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الائتمان: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة).

– فني إشارات المرور: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)