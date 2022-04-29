أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من العلا، وتبوك، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب المستندات.

– مدير البيئة.

– خبير جودة المشاريع.

– مدقق ضمان الجودة.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)