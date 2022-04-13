أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير هندسة الأنظمة.

– مهندس نظم أول.

– مسؤول تنسيق المشتريات وتخطيط الميزانية.

– مهندس أول الترددات اللاسلكية والإلكترونيات.

– مهندس معالجة بيانات الرادار.

– أخصائي الأمن السيبراني.

التقديم على وظائف مركز البحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)