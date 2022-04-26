أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، وذلك ضمن الوظائف المؤقتة لموسم الحج 1443هـ، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب استشاري علاج جذور الأسنان.

– طبيب استشاري تركيبات الأسنان.

– طبيب استشاري طوارئ.

– طبيب استشاري أمراض قلب.

– طبيب استشاري جراحة عامة.

– طبيب استشاري جراحة المسالك البولية.

– طبيب استشاري طب وجراحة العيون.

– طبيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

– طبيب استشاري العناية المركزة للأطفال.

– طبيب استشاري أشعة.

– طبيب نائب أول طوارئ.

– طبيب نائب طوارئ.

– طبيب نائب أول تخدير.

– طبيب نائب تخدير.

– طبيب نائب أول العناية المركزة.

– طبيب نائب العناية المركزة.

– طبيب نائب أول باطنة.

– طبيب نائب باطنة.

– طبيب نائب أول مخ وأعصاب.

– طبيب نائب مخ وأعصاب.

– طبيب نائب أول مراض كلى.

– طبيب نائب أمراض كلى.

– طبيب نائب أول الطب الوقائي.

– طبيب نائب الطب الوقائي.

– طبيب نائب أول طب وجراحة العيون.

– طبيب نائب طب وجراحة العيون.

– طبيب نائب أول جراحة عظام.

– طبيب نائب جراحة عظام.

– طبيب نائب أول جراحة المسالك البولية.

– طبيب نائب جراحة المسالك البولية.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم باطنة.

– طبيب مقيم جراحة عامة.

– أخصائي خدمات طبية طارئة.

– فني خدمات طبية طارئة.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي تخدير.

– صيدلي.

– أخصائية علاج طبيعي.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي صحة عامة.

– أخصائي/ فني تمريض (تجبير).

– مساعد طبيب أسنان.

– فني تقنية قلب.

– فني اتصالات.

– فني تقنية معلومات.

– صيدلي/ إدارة الإمداد والتموين.

– رجل سلامة.

– سائق.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)