أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عمليات الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير نمذجة معلومات البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)