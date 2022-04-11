أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ، والشعيبة، والقرية.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول العقود (جدة).

– مدير الصيانة (رابغ).

– مدير مصنع (رابغ).

– مدير الصيانة (الشعيبة).

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (القرية).

– فني ميكانيكي (جدة).

التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)