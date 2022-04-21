أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي دعم التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)