أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير صالة العرض (الرياض).

– مسؤول التوظيف (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– موظف الموارد البشرية (الخبر).

– مصمم الديكور الداخلي (الخبر).

– مشرف مجمع سكني (الخبر).

– مساعد الشؤون القانونية والامتثال (الخبر).

– محلل الأعمال (الخبر).

– محلل المخزون (جدة).

– مشرف المرتجعات (جدة).

– أمين المخزن (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة الرقيب:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)