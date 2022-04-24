أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كابتن طيار A320 (الرياض، وجدة، والدمام).

– موظف مبيعات المطار (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محلل عمليات الطيران (جدة).

التقديم على وظائف طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)