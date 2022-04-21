أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير الخدمات الذكية.

– مساعد مدير كتابة الخطابات.

– مساعد مدير هندسة البرمجيات.

– مدير أول الاستثمار.

– مساعد مدير المشروع.

– مدير مشروع أول.

– مدير الإنشاءات.

– مدير الاتصالات.

– مدير خدمات الحكومة الإلكترونية.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)