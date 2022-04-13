أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي استثمار الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي الامتثال والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التحليل المالي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)