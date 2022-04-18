أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تنمية الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، اللغة الإنجليزية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)