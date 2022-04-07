أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس المعايير الفنية.

– مدير أول/ إدارة الأداء.

– مهندس ري.

– مدير الذكاء التسويقي.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي تخطيط الاستدامة والتنمية.

– مهندس كهرباء.

– مهندس موارد الرياح.

– مدير عمليات رياضات المغامرة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)