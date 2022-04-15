أعلنت جامعة جازان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة صحية شاغرة للجنسين، وترغب في شغلها بنظام التعاقد، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– طبيب مقيم/ عام (للجنسين).

– طبيب نائب/ طب أسرة (للنساء).

– طبيب نائب/ نساء وتوليد (للنساء).

– أخصائي أول مختبرات طبية (للجنسين).

– أخصائي إدارة مستشفيات (للنساء).

– فني سمعيات (للجنسين).

– فني أشعة (للنساء).

– فني علاج طبيعي (للنساء).

شروط وظائف جامعة جازان:

وبيّنت جامعة جازان أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– توفر وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والمعدل وتاريخ التخرج.

– إرفاق السجل الأكاديمي.

– إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج.

– توفر بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.

– ألا يكون المتقدم موظفًا أو مرتبطًا بوظيفة.

– يشترط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التقديم على وظائف جامعة جازان:

وأوضحت جامعة جازان، أن التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 رمضان 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 20 رمضان 1443هـ.