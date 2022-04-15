أعلنت جامعة جازان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة صحية شاغرة للجنسين، وترغب في شغلها بنظام التعاقد، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– طبيب مقيم/ عام (للجنسين).
– طبيب نائب/ طب أسرة (للنساء).
– طبيب نائب/ نساء وتوليد (للنساء).
– أخصائي أول مختبرات طبية (للجنسين).
– أخصائي إدارة مستشفيات (للنساء).
– فني سمعيات (للجنسين).
– فني أشعة (للنساء).
– فني علاج طبيعي (للنساء).
شروط وظائف جامعة جازان:
وبيّنت جامعة جازان أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– توفر وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والمعدل وتاريخ التخرج.
– إرفاق السجل الأكاديمي.
– إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج.
– توفر بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول.
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.
– ألا يكون المتقدم موظفًا أو مرتبطًا بوظيفة.
– يشترط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف جامعة جازان:
وأوضحت جامعة جازان، أن التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 رمضان 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 20 رمضان 1443هـ.
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