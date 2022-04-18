أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مشغل مركز الاتصال”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت شركة الحاج حسين علي رضا، أن الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادات الدبلوم أو الثانوية العامة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)