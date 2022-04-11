أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات/ الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– أخصائي جودة المشروع والتفتيش: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها.

– كيميائي/ الكيمياء التحليلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الكيمياء الصناعية)، ويفضل شهادة الماجستير أو أعلى.

التقديم على وظائف شركة صدارة:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)