أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس طائرات (عدد 4 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– مخطط التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)