أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول/ إدارة المرافق والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المعمارية).

– مساعد أول/ دعم بيئة الصناعة والأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، التنمية الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)