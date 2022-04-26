أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي دعم الخدمات والتشغيل الآلي (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، الإلكترونيات، علوم الكمبيوتر، الاتصالات).

– مهندس تكامل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، الاتصالات).

– محاسب تمويل المشروع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)