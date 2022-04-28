أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التقييم والامتثال/ المياه: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهيدرولوجيا، علم الأحياء، الكيمياء، الموارد المائية).

– مدير أول/ المطارات والبنية التحتية: شهادة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية.

– مدير الإستراتيجيات التجارية والتجزئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– مدير العقارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البناء، الهندسة المدنية).

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)