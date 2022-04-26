أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة عسير.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– ميكانيكي صيانة.

– ميكانيكي هيدروليك.

– ميكانيكي معدات.

– ميكانيكي ثقيل.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)