أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول مرافق بنية تحتية (جدة)

– مهندس أول تصريف أمطار (جدة).

– سباك (جدة).

– مهندس مدني (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).