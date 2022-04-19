عُثر على جثة المليونير فلاديسلاف أفاييف، 51 عامًا، هو وزوجته وابنته الصغرى متوفين في ظروف غامضة، حيث وجدت الابنة الكبرى، 26 عامًا، جثث عائلتها في شقتهم الفاخرة البالغ ثمنها 2.6 مليون دولار.

عنصر رئيسي في إدارة الكرملين

وكان فلاديسلاف أفاييف مسؤولًا سابقًا مرموقًا في الكرملين وعنصرًا رئيسيًا في إدارة بوتين، وهو أيضًا نائب رئيس بنك جازبرومبانك، أكبر البنوك في روسيا.

وهو في الواقع كان جزءًا رئيسيًا من خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيع الغاز مقابل الروبل، كوسيلة للرد على العقوبات الغربية، حيث طالب بوتين في خطته، الشركات الأجنبية بفتح حساب في البنك، وقد حقق ثروته من شركة البناء الخاصة به.

وبجانب جثته كانت هناك أيضًا زوجته الحبلى يلينا، 47 عامًا، وابنته ماريا، 13 عامًا، وجميعهم مصابون بأعيرة نارية، وقد وجدتهم الابنة الكبرى، أناستاسيا، عندما ذهبت إلى منزلهم بعد أن فشلت في الوصول إليهم عبر الهواتف.

انتحار أم اغتيال ؟

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما وصفته بالمذبحة، مضيفة أن الأعيرة النارية أُطلقت من بندقية فلاديسلاف أفاييف نفسه، ويحققون حاليًا فيما إذا كانت الجريمة جريمة قتل متصلة بأعداء من عمله أو من حياته الشخصية أم أنها جريمة انتحار شنيعة.

وقالت أناستاسيا للضباط إن البندقية كانت في يد والدها عندما عثرت على جثته، بحسب التقارير.

كما تقول التقارير أيضًا إنه ليس لديه دافع لقتل نفسه، فقد كان ثريًا وذكيًا وصاحب نفوذ في الكرملين وليس لديه خلافات عائلية معروفة، لكن تقول إحدى التكهنات إنه قتل زوجته بعد أن اكتشف أنها على علاقة مع السائق الخاص بالمنزل، لكن لم يفسر ذلك لم قتل ابنته الصغرى ذات الـ 13 عامًا، والرواية الأرجح حتى الآن أنه تم اغتياله، لكن لم يتم ذكر مزيد من التفاصيل.

رواية شهود العيان

وقالت إحدى شاهدات العيان، وهي جارتهما في المبنى الفخم، وتُدعى كريستينا: سمعت ثلاث طلقات وصراخ، كان هناك امرأة تصرخ، ثم سمعت دوي رصاصة، تلاها إطلاق رصاصتين أخريين، ونظرت من النافذة حيث اعتقدت في البداية أنها ألعاب نارية، لكن اتضح أنها لم تكن كذلك.