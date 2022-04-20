أشعل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حماس وترقب الجماهير السعودية لمنافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر”: “باقي من الزمن أسبوع وتنتهي تصفيات مجموعات غرب آسيا ونحتفل بإذن الله بتأهل 4 أندية سعودية لدور الـ16 الذي سينطلق بعد 10 أشهر في فبراير 2023”.

وليد الفراج يعلق:

وأضاف الفراج: “أسبوع وندخل أجواء إجازة العيد وتعود الإثارة مع الدوري ثاني أيام العيد .. فرصة يعيش الوسط الرياضي شوي هدوء قبل الإثارة الحقيقية”.

الهلال يواجه الفيحاء الثالث من مايو:

ومن المقرر استئناف مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بلقاء بين الهلال والفيحاء في الثالث من مايو المقبل، وفي منتصف مايو يواجه الهلال نادي الاتحاد في مباراة مفصلية ستحدد بطل دوري المحترفين بالموسم الحالي.