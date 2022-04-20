أشاد الإعلامي وليد الفراج بالمستوى المميز الذي تقدمه الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وحسم الهلال تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

وليد الفراج يشيد بالأندية السعودية:

وقال وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “لا زالت الأندية السعودية تقدم مستوى فني لائق ببطولة آسيا.. هناك من يقول أن البطولة ضعيفة لكننا في دور المجموعات، انتظروا الأدوار النهائية”.

وتابع: “في مجموعات دوري أبطال آسيا سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة وسيتم اختيار 3 فرق كأفضل ثان.. وفريق الهلال يقود الأندية السعودية لدور الـ16.. وجود الزعيم في البطولة القارية كممثل للمملكة شيء يدعو للتفاؤل”.

الهلال يتأهل في دوري الأبطال:

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل إلى ثمن النهائي.

وفي مواجهات الجولة الرابعة أيضًا، نجح الشباب في الفوز على القوة الجوية العراقي بثلاثية دون رد، فيما تعادل التعاون مع سباهان أصفهان إيجابيًّا، والفيصلي مع ناساف الأوزبكي بدون أهداف.