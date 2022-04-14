كشف الإعلامي وليد الفراج عن إمكانية إقامة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية لكرة القدم خلال الربع الأول من عام 2023.

الموعد المحدد للبطولة:

وقال الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”: “توقعات بإقامة بطولة أندية العرب ربما في نهاية 2022 أو بالربع الأول من عام 2023، وقد تكون في الطائف أو منطقة أخرى في ملاعب المملكة”.

وأضاف الفراج: “التفاصيل لم تُكشف حتى الآن ولكن سيتم كشفها لاحقًا حول الفرق المشاركة وممولين البطولة وعدد الأندية المشاركة”.

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق:

وفي السياق ذاته، كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة، حقيقة استضافة السعودية للنسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حتى الآن لم يُكشف عن التفاصيل وسنتحدث عن تفاصيل البطولة لاحقًا، ولا زال الأمر يُدرس”.