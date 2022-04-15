أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

فحوى اتصال ولي العهد

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، كما اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما جرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الدور المحوري للمملكة

وقد أشاد فخامة الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.