استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

#فيديو | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية #السنغال يستعرضان أوجه العلاقات ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، ويبحثان عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/6oNklrkyCa

— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2022

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي.

فيما حضر من الجانب السنغالي معالي وزيرة الخارجية السيدة عيساتا تال سال ومعالي الوزير المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السيد عمر ديمبا باه والسفير السنغالي لدى المملكة مامادو انجاي.