كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قضية محمد كنو لاعب نادي الهلال منظورة ولا يمكن التعليق عليها حتى لا يُفهم التعليق بشكل خاطئ من قبل أي طرف موجود بالقضية.

#برنامج_شوت | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

قضية كنو منظورة لهذا السبب لم نعلق عليها، و الرأي العام في تويتر لا يساهم في تعجيل القضية أو ابطائها.#قنوات_SSC pic.twitter.com/I6b5YPe7R3

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 14, 2022

لماذا يرفض اتحاد القدم التعليق على قضية كنو ؟

وتحدث المسحل لـ برنامج ” شووت” على قناة SSC قائلًا: ” لا يمكن التعليق على قضية كنو، لأنها منظورة وأي تعليق من قبل اتحاد القدم قد يُفهم بشكل خاطئ أو يستفيد منه طرف على حساب الآخر”.

وأضاف المسحل: “القضية يتم متابعتها من قبل لجنة الانضباط وغرفة فض المنازعات ولجنة الاحتراف وفي الوقت المناسب سيصدر القرار وفق اللوائح والأنظمة، وتفاعل الرأي العام في تويتر على القضية لن يُعجل من القضية أو يقوم بتبطيء الإجراءات فيها”.

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.