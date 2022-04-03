شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 العديد من المفاجآت، منها ظهور الممثل ياسر جلال، بشخصية الفريق أول عبدالفتاح السيسي في ذلك التوقيت الفارق من تاريخ مصر الذي يسرد ويوثق لحقائق عاشها الشعب المصري على مدار السنوات الماضية.

الاختيار 3:

ويعد مسلسل الاختيار 3 العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة، كما جسد دور المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع في تلك الفترة الفنان أحمد بدير.

نجوم العمل:

مسلسل الاختيار 3 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعُرض مسلسل “الاختيار 2” في شهر رمضان الماضي من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.