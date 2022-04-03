وثق مقطع فيديو مشاهد رائعة من أداء المصلين لصلاة التراويح اليوم الثاني من رمضان متزاحمين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

فيديو | يوم يزهو بالبياض..

مشاهد رائعة من أداء المصلين لصلاة التراويح متزاحمين وسط منظومة متكاملة من الخدمات#الإخبارية#رمضان pic.twitter.com/yHdOo9z1fU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2022

أجواء روحانية:

وينعم قاصدو المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وذلك بعد أول صلاة تراويح بعد رفع الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة رافعين أكف الضراعة لله عز وجل على ما أنعم عليهم به من الأمن والطمأنينة.

ضوابط صلاة التراويح والتهجد:

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدرت اليوم مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، والتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي المساجد في كافة مناطق المملكة لما يخدم المصلين، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وشملت التوجيهات التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولًا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات.