علق الدكتور سالم عريجة، المتخصص بالاتصال الرقمي والصحافة الدولية، على صدور الموافقة السامية بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية، حيث أكد أن القرارات التي أعلنها وزير الإعلام تشكل نواة لمرحلة جديدة في الإعلام السعودي ملامحها تمكن في التنظيم الإداري بضم صحيفة أم القرى لوكالة الأنباء السعودية وهو مهم لتوحيد الجهود والسياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية الرسمية وتحفيز عمليات التطوير والتحديث، وقد نشهد بهذه الخطوة تغيرًا إيجابيًّا في إصدارات الصحيفة.

فرصة للمتخصصين:

وبين عريجة، في تصريحات إلى “المواطن“، أن المبادرات الأخرى لا تقل أهمية فالملتقى الإعلامي على سبيل المثال أداة مهمة لتعزيز العمل الإعلامي السعودي بكافة قطاعاته، حيث توفر فرصة للمتخصصين والممارسين والمهتمين في المجال للتباحث وإيجاد فرص إعلامية.

وأضاف: “لا ننسى الحضور والتفاعل الكبير والأثر الذي تحقق في منتدى الإعلام السعودي السابق وبين الحاجة لمثل هذه الفعاليات”.

وختم حديثه بأن المملكة ذات تأثير سياسي وثقافي واقتصادي كبير، وصناعة الإعلام بحاجة لمواكبة هذه الأهمية والتأثير.