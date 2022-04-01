أظهرت دراسة حديثة من جامعة إنديانا، أن المسلمين في أمريكا قدموا ما يُقدر بنحو 1.8 مليار دولار من الزكاة في عام 2021 للأعمال الخيرية، حيث أخرج الشخص الواحد ما مقداره 2070 دولارًا من الزكاة.

ووفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن معهد الدراسات العليا في الأعمال الخيرية الإسلامية في جامعة إنديانا، فإن النسبة الأكبر من مبلغ الـ 1.8 مليار دولار قد تم التبرع به خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المهم أن تجد المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية طرقًا للتعامل مع المانحين الأمريكيين المسلمين في شهر رمضان، متابعة أنه وفقًا للنتائج فقد تم صرف الجزء الأكبر من الزكاة إلى المنظمات الدولية غير الربحية وذلك بنسبة 25.3%، في حين تم توجيه 21.7 % إلى الحكومات ومعظمها من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تجمع الزكاة عبر آليات الدولة، وتم صرف 18.3% على الصعيد المحلي عن طريق المنظمات غير الربحية، أما النسبة الباقية فقد ذهبت بشكل غير رسمي سواء للأقارب أو المعارف أو غيرهم.

الزكاة وسيلة لمعالجة العلل الاجتماعية

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، شريف علي، إن منظمته تلقت نحو 135 مليون دولار من الأعمال الخيرية العام الماضي.

وقال لموقع Middle East Eye: الزكاة واجب ديني وهي أيضًا وسيلة بالنسبة لنا لمعالجة العلل الاجتماعية في مجتمعاتنا، ووسيلة لحل المشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إفقار الناس أو تجعل حياتهم أصعب.

وعن ذلك قالت إيمان فاطم، طالبة جامعية في نيويورك، لموقع Middle East Eye إنها مثل الكثير من الأشخاص الذين تعرفهم، أرسلت زكاتها إلى وطنها، متابعة: وهذا لا يعني أنني لا أتبرع بالمال هنا في أمريكا.

وقال شذايب شيما، سائق تاكسي مقيم في واشنطن: لم أتمكن من التبرع بنفس القدر هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن جمال الزكاة ينبع من أنها تستند إلى مقدار ما نتقاضاه، إنها ليست عبئًا بل إنها نعمة، إنه التزام نلبيه بسعادة.

زيادة التمييز ضد المسلمين في أمريكا

ولفت موقع Press TV، إلى أن عام 2021، وهو نفسه العام محل موضع الدراسة، شهد ارتفاعًا مذهلاً في حالات التمييز والمضايقات ضد المسلمين في أمريكا، حيث قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في تقرير نُشر يوم الإثنين، إنه تلقى 6720 شكوى العام الماضي، وهي أعلى بنسبة 9% من العام الذي يسبقه.