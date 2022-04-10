ضبطت بلدية جنوب حفر الباطن معدّة تقوم بنهل الرمال في غير المواقع المخصصة لذلك وحررت البلدية غرامة قدرها 10.000 ريال وحجز لمدة أسبوع للمعدة.
ويأتي ذلك مواصلة لما تم ضبطه خلال الأيام الماضية حيث ضبطت البلديات التابعة لأمانة حفر الباطن عددًا من المعدات المخالفة لتعليمات نهل الرمال في أطراف المحافظة.
الجدير بالذكر أن المادة رقم 4/ 16 من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء نصت على أن عقوبة نقل الأتربة من غير أماكنها 1000 إلى 3000 ريال مع جواز حجز وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع.
غرب حفر الباطن اصبحت زباله …. ليش حظرتك ما تكتب عن هالموضوع وموقعه غرب ممشي النخيلان. والله كانه مفاعل ننوي منفجر هناك.
واللي عنظ اشارة الشمال.
واللي جنوب المزارع باتحاه الكليه.
ليش حظرتك ما كتبت عنها او عطيت اقل شئ شويت ضمير من ضميرك الحاضر الغائب
المفروض يصادرون المعده
و
يقطعون يد السارق لانه سرق اولا … ولانه مفسد في الارض ونزاهه لازم تاخذ حق الدوله من هاللص اللي وسخو اطراف حفر الباطن بالنفايات والظوله تنظف وراهم …. اليس هدر للمال العام وسرقه !!؟؟