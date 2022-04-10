ضبطت بلدية جنوب حفر الباطن معدّة تقوم بنهل الرمال في غير المواقع المخصصة لذلك وحررت البلدية غرامة قدرها 10.000 ريال وحجز لمدة أسبوع للمعدة.

ويأتي ذلك مواصلة لما تم ضبطه خلال الأيام الماضية حيث ضبطت البلديات التابعة لأمانة حفر الباطن عددًا من المعدات المخالفة لتعليمات نهل الرمال في أطراف المحافظة.

الجدير بالذكر أن المادة رقم 4/ ‌16 من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء نصت على أن عقوبة نقل الأتربة من غير أماكنها 1000 إلى 3000 ريال مع جواز حجز وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع.