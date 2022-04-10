تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1443 هـ.

10 مراصد فلكية رسمية:

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي:

– مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة

وهو أشهر المراصد في السعودية ويقع مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير على طريق الملك خالد. وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

– مرصد تمير

تم تأسيس هذا المرصد الفلكي عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

ويقع مرصد تمير في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680 م من سطح البحر وعلي ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

– مرصد مكة :

يعتبر من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له وذلك في عهد الملك المؤسس ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة. ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم ويُعرف أيضًا باسم برج مكة وباسم أبراج البيت أيضًا، ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام. يبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقًا فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعدًا.

وهناك عدة مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال شوال لهذا العام 1443 بينها ما يلي:

– مرصد المدينة

– مرصد الرياض

– مرصد الظهران

– مرصد القصيم

– مرصد حائل

– مرصد تبوك

– مرصد شقراء

بيان المحكمة العليا

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،