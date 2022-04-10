قالت شركة روشن للتطوير العقاري ، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إنها نجحت في تحقيق 10 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات، في مشروع سدرة بالرياض .

وعد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر الوصول إلى 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات إنجازاً مميزاً للموظفين والمقاولين وفرق إشراف الصحة والسلامة في الشركة، مشيرا إلى

مؤشر السلامة في مشروع سدرة

أن معدل الحوادث مؤشر رئيس لسلامة وكفاءة موقع البناء في السنوات الأخيرة، وتستخدمه شركات التأمين والجهات الحكومية لتقييم مدى أمان ممارسات الشركات.

ويعمل في مشروع سدرة الذي يقع جنوب مطار الملك خالد الدولي بالرياض نحو 4000 موظف ومقاول، ونفذت الشركة حوالي 50.000 ساعة من التدريب لضمان مستوى عالٍ من السلامة التشغيلية.

وتبني الشركة مجمعات سكنية تربط بين التراث وتقنيات البناء الحديثة لتوفير وحدات سكنية عصرية للمواطنين.