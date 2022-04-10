أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مدير ضمان الجودة.

– مدير بيئي أول.

– خبير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

– مدير أول إدارة النفايات.

– مدير تدريب الصحة والسلامة.

– مشرف صيانة.

– مشرف خدمات النظافة.

– مشرف خدمات الاستقبال.

– مشرف خدمات مكافحة الحشرات والواجهات وتنسيق الحدائق.

التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).