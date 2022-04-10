أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– أخصائي خدمات المجتمع.

– أخصائي رئيسي/ وحدة دعم القرار.

– أخصائي رئيسي/ الاتصالات الإستراتيجية.

– أخصائي أول/ وحدة دعم القرار.

– مدير واجهة المشروع.

– محاسب.

– أخصائي رئيسي/ برنامج استخلاص الفوسفات.

– مشغل رئيسي/ عمليات المصنع.

– مشرف مراقبة الحالة/ المعدات.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)