برامج مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج
كما نفذ المكتب برنامجين آخرين للمستفيدات أولها لتعليم “اللغة الإنجليزية” استمر 6 وتعرف خلاله المتدربات على قواعد ومهارات المحادثة والقراءة باللغة الإنجليزية والتراكيب اللغوية وكيفية استخدامها مع التطبيق العملي لجميع المهارات، فيما شملت محاور ورشة العمل الثانية “إعداد المراسلات الإدارية” على أنواع التقارير ومراحل إعدادها ومواصفات التقرير الجيد والهيكل العام للتقرير والتعاملات والبرامج الإلكترونية.
حضور واسع من مستفيدات الضمان
حضر الملتقى وورش العمل أكثر من “100” مستفيدة من المشمولات بخدمات الضمان في المحافظة وذلك ضمن برامج التمكين التي تنظمها وحدات التمكين بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي لتأهيل المستفيدين القادرين على العمل ونقلهم من الرعوية إلى التنموية.
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