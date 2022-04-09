نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الملتقى الثاني للتوظيف هذا العام الذي يهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان من الجنسين وإلحاقهم بسوق العمل.

وتضمن الملتقى الذي أقيم بمقر المكتب عرض الفرص الوظيفية المتاحة وإجراء المقابلات الوظيفية للمستفيدات.

برامج مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج

كما نفذ المكتب برنامجين آخرين للمستفيدات أولها لتعليم “اللغة الإنجليزية” استمر 6 وتعرف خلاله المتدربات على قواعد ومهارات المحادثة والقراءة باللغة الإنجليزية والتراكيب اللغوية وكيفية استخدامها مع التطبيق العملي لجميع المهارات، فيما شملت محاور ورشة العمل الثانية “إعداد المراسلات الإدارية” على أنواع التقارير ومراحل إعدادها ومواصفات التقرير الجيد والهيكل العام للتقرير والتعاملات والبرامج الإلكترونية.

حضور واسع من مستفيدات الضمان