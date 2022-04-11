أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (117) وظيفة شاغرة بمسمى “حارس أمن”، على بند المستخدمين؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في المناطق التالية: (مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة).

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وبيّنت الوزارة أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة السلوك.

– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

– أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة.

– ألا يقل عمره عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 45 عاماً.

– أن يكون الطول والوزن متوافقين.

– ستتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بمثل هذه الوظائف.

التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2022م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 17 إبريل 2022م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)