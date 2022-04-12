أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير توليد الطاقة الشمسية.

– مدير الاتفاقيات التنظيمية المشتركة.

– مدير قسم تنظيم الطرق.

– مدير التخطيط الإقليمي/ الطرق.

– مدير قسم المياه.

– مدير الشؤون التنظيمية.

– مدير مراقبة الانبعاث.

– مدير الموارد المستدامة وسلسلة التوريد.

– مدير التنوع البيولوجي.

– مدير أول/ المدارس.

– مدير أول إدارة المعرفة/ البيئة.

– مستشار رفاهية الطلاب.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)