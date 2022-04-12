أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مدرسة أوكساجون.

– مشرف التسجيل.

– مشغل مركز التحكم/ عمليات المياه.

– مدير المشاتل وسلسلة التوريد.

– مدير سياسة الطاقة والتخطيط.

– مدير الوقود المستدام.

– مدير تنظيم الطاقة.

– مدير الترميم الميداني.

– قائد مراقبة المشروع/ مشروع إعادة التخضير.

– مدير أول المحتوى التراثي.

– مدير البرنامج/ المبادرات الخضراء.

– مدير التدريس والتعلم.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)