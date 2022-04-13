ينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بأداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بكادر بشري يصل إلى (12) ألف عامل وعاملة لخدمة المعتمرين والقاصدين.

ويبدأ المصلون والمعتمرون فجرا برحلتهم متجهين للبيت العتيق وذلك لأداء صلواتهم والطواف بالبيت العتيق، وعند دخولهم ساحات بيت الله الحرام تستقبلهم (250) مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته، ومنسوبو الرئاسة الذين يعملون على توجيه الزوار إلى الأماكن المخصصة لهم بكل حفاوة وترحيب ، وتنظيم دخولهم للمسجد الحرام عبر (150) بابًا محددة ومخصصة لضمان انسيابية الحركة والمرونة، يشرف عليها أكثر من (600) موظف مؤهلين علميا وعمليا ، حيث يتم تفويج الزوار إلى المطاف والمصليات والتي يقدر عددها (174) مصلى في أرجاء البيت العتيق وذلك لتيسير رحلتهم لأداء شعائرهم ومناسكهم بكل راحة وطمأنينة.

حزم من الخدمات للمعتمرين والمصلين:

وتعمل الرئاسة عند كل صلاة عبر عمالتها في جميع أنحاء المسجد الحرام على غسل الأرضيات عشر مرات يومياً لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق، وتطهير المصليات واستخدام الآليات والمعدات الحديثة عبر أكثر من (4000) عامل وعاملة وذلك على مدار (24) ساعة، كما يتم تعطيرها وتبخيرها بأكثر من عشرين مبخرة ويصل العدد إلى (60) مبخرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويتم أيضاً تطييب الكعبة المشرفة بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وحين دخول وقت أذان المغرب تتسابق الأيادي على تفطير زوار بيت الله الحرام، حيث يتم فرش ما يقارب (13) ألف سفرة في جميع أرجاء المسجد الحرام، وتوزيع (120) ألف وجبة جافة يومياً يشارك في توزيعها أكثر من (60) جهة خيرية، وعند انتهاء الصائمين من إفطارهم يتم رفع سفر الإفطار في مدة لا تتجاوز الدقيقتين.

وتوفير الرئاسة عبوات ماء زمزم، وأكثر من (25000) حافظة لماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، كما توفر في صحن المطاف الحقائب والعربات المخصصة لتوزيع الماء المبارك، حيث يتم يومياً عند الإفطار 290ألف عبوة، بالإضافة إلى فحص (100) عينة من ماء زمزم يومياً للتأكد من سلامته وخلوه من الشوائب، كما توفر (8000) عربة منها (3000) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

ونظراً لأهمية أداء شعيرة العمرة من الطواف والسعي وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وخصصت أكثر من (40) مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي ، فيما يخص نسكهم وأمور دينهم من خلال هيئة الرئاسة (111) موظفًا مؤهلين ومدربين يصل عددهم إلى لخدمة قاصدي المسجد الحرام حيث يعملون على مدار 24 ساعة، كما تعمل على توزيع كتيب صفة العمرة، وكتاب الوقفات الإيمانية في الخطب الرمضانية، وكتاب الجواب الصحيح في أحكام صلاة التراويح والعديد من الكتب العلمية والإرشادية ، بالإضافة إلى استفادتهم من البرامج والدروس العلمية التي يقيمها أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام، كما توفر الرئاسة خدمة إرشاد السائلين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، و(23) مكتبا للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (60) شيخا مشاركا و عدداً من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

مسارات لذوي الإعاقة:

وخصصت الرئاسة للأشخاص ذوي الإعاقة مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات منها توفير مصاحف بلغة برايل، بالإضافة إلى الأقلام القارئة، وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تعمل الرئاسة على توزيع وتنظيم الفرق التطوعية حيث وصل عدد المتطوعين في رحاب المسجد الحرام إلى أكثر من (3500) متطوع ومتطوعة يقدمون خدماتهم من خلال دفع العربات اليدوية وتقديم الرعاية الصحية وتنظيم وتفويج وإدارة الحشود.

وفي الجانب التقني وفرت العديد من الخدمات الذكية منها الترجمة الفورية لخطب الحرمين وبث الدروس العلمية وترجمتها عبر منصة منارة الحرمين الشريفين إلى لغات متعددة، كما وفرت الرئاسة 100 شاشة إلكترونية إرشادية وتوجيهية بالمسجد الحرام وذلك بعدة لغات عالمية، وكذلك الروبوتات الذكية منها الروبوت التوجيهي و(11) روبوت لتعقيم البيت العتيق وروبوت التطهير وروبوت زمزم.

ويشرف أكثر من (98) مهندسًا وفنيًا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، على متابعة تشغيل السلالم والمصاعد، والتي يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائي و (18) مصعدًا، وفي الجانب الصوتي يوجد قرابة (7500) سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي، حتى يصل صوت الأذان والصلاة للجميع وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام، ويشرف على هذه الأنظمة الصوتية أكثر من (65) موظفاً من الكوادر التشغيلية المتخصصة من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين.

وتقوم الرئاسة على رصد الملاحظات واستقبال البلاغات والعمل على معالجتها عبر غرفة العمليات والتحكم والسيطرة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.