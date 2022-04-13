كشفت تقارير إعلامية عن وجود 13 احتمالًا لمواجهات الأندية السعودية لبعضها البعض في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن برنامج “أكشن مع وليد” عن الاحتمالات الـ13 لمواجهات الأندية السعودية “الهلال والشباب والتعاون والفيصلي” في حال تأهل الأخيرين كالتالي:

الاحتمالات الـ13:

أولًا.. الهلال يواجه الشباب إذا تأهل الثنائي كمتصدرين.

ثانيًا.. يلتقي الهلال مع الفيصلي كمتصدرين.

ثالثًا.. الشباب يواجه الفيصلي كمتصدرين لمجموعتهما.

رابعًا.. الهلال يتأهل كمتصدر والتعاون وصيفًا.

خامسًا.. الهلال متصدر والتعاون وصيفًا إذا تأهل معه ثاني المجموعة الثانية، أو ثاني المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

سادسًا.. الهلال يتأهل متصدرًا والتعاون وصيفًا في حال تأهل ثاني المجموعة الثانية، أو ثاني المجموعة الخامسة.

سابعًا.. الهلال سيواجه التعاون في حال تأهل ثاني المجموعة الثالثة أو ثاني المجموعة الخامسة.

ثامنًا.. الشباب كمتصدر والتعاون كوصيف في حال تأهل ثاني المجموعة الأولى أو ثاني المجموعة الثانية.

تاسعًا.. الشباب يواجه الفيصلي في حال تأهل ثاني المجموعة الأولى أو ثاني المجموعة الثانية.

عاشرًا.. الشباب يواجه التعاون إذا تأهل ثاني المجموعة الأولى أو ثاني المجموعة الثالثة.

الاحتمال رقم 11.. الشباب يواجه الفيصلي كوصيف في حال تأهل ثاني المجموعة الأولى أو ثاني المجموعة الثالثة.

الاحتمال رقم 12.. الشباب يواجه الفيصلي أيضًا في حال تأهل ثاني المجموعة الأولى أو ثاني المجموعة الرابعة.

الاحتمال رقم 13.. الشباب يواجه الفيصلي في حال تأهل ثاني المجموعة الثالثة أو ثاني المجموعة الرابعة.