أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– مساعد بالعناية التنفسية (الرياض).

– مساعد مشرف خدمات النظافة (الرياض).

– مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف (الرياض).

– فني ثانٍ/ امداد غرف العمليات (المدينة المنورة).

– سكرتير أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)